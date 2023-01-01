Красиві значки SVG для покращення ваших програм і веб-сайтів. Піктограми Vzy прості, узгоджені та приємні у використанні в контурному та суцільному стилях.

Вебсайт: icons.vzy.co

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