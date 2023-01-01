WebCatalog
Vzy Icons

Vzy Icons

icons.vzy.co

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Vzy Icons» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Красиві значки SVG для покращення ваших програм і веб-сайтів. Піктограми Vzy прості, узгоджені та приємні у використанні в контурному та суцільному стилях.

Вебсайт: icons.vzy.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Vzy Icons». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

UXWing

UXWing

uxwing.com

AppIcons AI

AppIcons AI

appicons.ai

SVGator

SVGator

svgator.com

Taiga

Taiga

taiga.io

Baseline

Baseline

baseline.is

Squircley

Squircley

squircley.app

Noun Project

Noun Project

thenounproject.com

Font Awesome

Font Awesome

fontawesome.com

Icons8

Icons8

icons8.com

Flaticon

Flaticon

flaticon.com

Iconfinder

Iconfinder

iconfinder.com

Barcode.so

Barcode.so

barcode.so

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності