Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Font Awesome» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Найпопулярніший і найпростіший у світі набір значків щойно оновлено. Більше значків. Більше стилів. Більше варіантів.

Вебсайт: fontawesome.com

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