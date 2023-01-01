Якщо ви намагаєтеся створити команду високопродуктивного програмного забезпечення, вам потрібні найкращі ресурси. Не погоджуйтесь — найміть старших американських розробників із провідних компаній, готових працювати частково (20-30 годин на тиждень) у складі вашої команди.

Вебсайт: fraction.work

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