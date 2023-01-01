Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Revelo» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

За кожним успішним продуктом стоїть команда розробників світового рівня. Знаходьте, найміть і керуйте дистанційними розробниками світового класу в часових поясах США, попередньо перевірених на технічні навики та навички спілкування. Revelo — це найбільша онлайн-платформа для американських компаній, які наймають віддалених розробників програмного забезпечення з Латинської Америки. Ми надаємо розрахунки заробітної плати, пільги для кандидатів, податки та дотримання місцевого законодавства, таким чином забезпечуючи комплексне рішення для найму розробників програмного забезпечення.

Вебсайт: revelo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Revelo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.