Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Skuad» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Уніфікована платформа Skuad оптимізує ваш міжнародний найм, нарахування заробітної плати та операції з персоналом. Наймайте без зусиль у понад 160 країнах і гарантуйте повну відповідність вимогам.

Вебсайт: skuad.io

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