Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Directus» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Забезпечте будь-який проект сучасною платформою даних з відкритим кодом. З більш ніж 20 мільйонами завантажень, Directus є першою у світі відкритою платформою даних, яка миттєво перетворює будь-яку базу даних SQL на API та красиву програму без коду.

Вебсайт: directus.io

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