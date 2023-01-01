SourceForge — це веб-служба, яка пропонує користувачам програмного забезпечення централізований онлайн-розташування для контролю та керування проектами програмного забезпечення з відкритим кодом і дослідницького програмного забезпечення для бізнесу.

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