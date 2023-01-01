Комерційний API, який ставить розробників на перше місце. Перша платформа електронної комерції GraphQL із відкритим вихідним кодом, яка забезпечує надшвидкі, динамічні та персоналізовані покупки.

Вебсайт: saleor.io

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