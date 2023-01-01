WebCatalog

Botco.ai

Botco.ai

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: botco.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Botco.ai» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Botco.ai — це платформа, сумісна з HIPAA, яка забезпечує значущі та інтелектуальні розмови між постачальниками та споживачами. Botco.ai — це повністю автоматизоване маркетингове чат-рішення на основі штучного інтелекту, яке можна впроваджувати в масштабі. Компанія пропонує найкращі в галузі можливості розробки, веб-чату та машинного навчання штучного інтелекту, щоб швидко й ефективно залучити більше клієнтів. Інформаційна панель інтегрованої аналітики Botco.ai надає комплексне уявлення про кампанії в чатах у багатьох каналах, таких як Інтернет і Facebook Messenger. Інтерфейс на основі API можна використовувати для передачі потенційних клієнтів, стенограм і даних у корпоративні продукти автоматизації продажів і маркетингу, такі як Salesforce, Hubspot, Adobe Marketing Cloud і Zoho. Для отримання додаткової інформації відвідайте Botco.ai.

Вебсайт: botco.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Botco.ai». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

SocialMate

SocialMate

socialmate.app

MobileMonkey

MobileMonkey

mobilemonkey.com

Engati

Engati

engati.com

ChartRequest

ChartRequest

chartrequest.com

OmniChat

OmniChat

omni.chat

Messenger

Messenger

messenger.com

DelightChat

DelightChat

delightchat.io

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Chat Breezes

Chat Breezes

chatbreezes.com

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

msgmate.io

msgmate.io

msgmate.io

Growbots

Growbots

growbots.com

Продукт

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.