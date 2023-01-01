Botco.ai — це платформа, сумісна з HIPAA, яка забезпечує значущі та інтелектуальні розмови між постачальниками та споживачами. Botco.ai — це повністю автоматизоване маркетингове чат-рішення на основі штучного інтелекту, яке можна впроваджувати в масштабі. Компанія пропонує найкращі в галузі можливості розробки, веб-чату та машинного навчання штучного інтелекту, щоб швидко й ефективно залучити більше клієнтів. Інформаційна панель інтегрованої аналітики Botco.ai надає комплексне уявлення про кампанії в чатах у багатьох каналах, таких як Інтернет і Facebook Messenger. Інтерфейс на основі API можна використовувати для передачі потенційних клієнтів, стенограм і даних у корпоративні продукти автоматизації продажів і маркетингу, такі як Salesforce, Hubspot, Adobe Marketing Cloud і Zoho. Для отримання додаткової інформації відвідайте Botco.ai.

Вебсайт: botco.ai

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