Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Teneo Developers» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Teneo, платформа SaaS для розмовного штучного інтелекту, це середовище розробки та виконання для продуктивних команд. Знайдіть кілька ярликів нижче: * Голосовий бот і контактний центр * Багатомовний бот * Instant Messenger Bot * Продуктивність і вдосконалення бота * Співпраця та створення прототипів * IT/HR & Shared Service Bot

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Вебсайт: developers.teneo.ai

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