Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Gist» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Gist — це просте у використанні комплексне програмне забезпечення для живого чату, чат-ботів, маркетингу електронною поштою, автоматизації маркетингу, форм, бази знань тощо для створення неймовірної взаємодії з клієнтами.

Вебсайт: getgist.com

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