WebCatalog
Quickchat

Quickchat

quickchat.ai

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Quickchat» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Quickchat AI дає компаніям можливість створювати власних багатомовних помічників AI на основі генеративних моделей AI, таких як GPT‑3. Завдяки нашій платформі без коду та потужній інтеграції компанії можуть створювати розмовні інтерфейси ШІ та підключати їх до будь-якого веб-сайту, продукту, програми, гри чи смарт-пристрою.

Вебсайт: quickchat.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Quickchat». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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