Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kommunicate» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Kommunicate — це генеративна платформа автоматизації на основі ШІ для підтримки клієнтів. Розуміючи постійні зміни в поведінці споживачів, ми в Kommunicate створюємо комплексну платформу автоматизації підтримки клієнтів, яка може допомогти компаніям залишатися на зв’язку зі своїми клієнтами 24 години на добу через різні канали та взаємодіяти за потребою клієнтів. Kommunicate довіряють такі світові лідери, як KPMG, GAP, Rakuten, Bridgestone, HDFC, Amgen, Каліфорнійський державний університет, Сан-Бернардіно та TaxBuddy.

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Вебсайт: kommunicate.io

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