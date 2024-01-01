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Kommunicate

Kommunicate

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Вебсайт: kommunicate.io

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Kommunicate — це генеративна платформа автоматизації на основі ШІ для підтримки клієнтів. Розуміючи постійні зміни в поведінці споживачів, ми в Kommunicate створюємо комплексну платформу автоматизації підтримки клієнтів, яка може допомогти компаніям залишатися на зв’язку зі своїми клієнтами 24 години на добу через різні канали та взаємодіяти за потребою клієнтів. Kommunicate довіряють такі світові лідери, як KPMG, GAP, Rakuten, Bridgestone, HDFC, Amgen, Каліфорнійський державний університет, Сан-Бернардіно та TaxBuddy.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: kommunicate.io

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BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

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Segment

Segment

segment.com

Contlo

Contlo

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