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SMTPServer

SMTPServer

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Вебсайт: smtpserver.com

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SMTPServer — це єдина комплексна платформа цифрового маркетингу, яка дозволяє компаніям B2B і B2C, продавцям електронної комерції та агентствам розвивати відносини з клієнтами за допомогою цифрових маркетингових кампаній, транзакційних повідомлень і автоматизації маркетингу. На відміну від інших маркетингових рішень, розроблених для бюджетів і досвіду корпоративного рівня, комплексний пакет SMTPServer відповідає маркетинговим вимогам розширеного малого і середнього бізнесу на конкурентних ринках. SMTPServer було створено в 2020 році з метою зробити найефективніші маркетингові канали доступними для всіх компаній. SMTPServer зі штаб-квартирою в Латвії підтримує понад 30 000 активних користувачів у 80 країнах. Вони визнають, що ваші вимоги до електронної пошти є унікальними, незалежно від того, чи є ви розробником, маркетологом, генеральним директором невеликої фірми чи менеджером програми корпоративної корпорації. Таким чином, SMTPServer пропонує унікальне клієнтське комунікаційне рішення для кожного кроку розвитку вашої компанії.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення транзакцій електронної пошти

Вебсайт: smtpserver.com

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