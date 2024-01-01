Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CritSend» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

CritSend is the solution for your deliverability issues. Founded in 2007, CritSend developed the first service to face the deliverability challenge of transactional emails. CritSend's goal: Facilitating the delivery of emails in your clients’ inbox. Aware of deliverability challenges, CritSend decided to offer you a complete service to face them.

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Вебсайт: critsend.com

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