Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Doppler Relay» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Doppler Relay is a transactional email service, that guarantees the arrival of your Transactional Emails and allows you to access detailed analytics in real time. Sending attached files, invoices, card statements and password resets has never been so easy, safe and effective.

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Вебсайт: dopplerrelay.com

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