Gametize

Gametize

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Вебсайт: gametize.com

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Gametize — це платформа для гейміфікації та залучення спільноти для компаній будь-якого розміру. Його пропозиції включають просту у користуванні систему керування вмістом, наповнену функціями, настроювані досягнення та винагороди, численні механізми мотивації соціальної поведінки, а також звіти та аналітику.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення гейміфікації

Вебсайт: gametize.com

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