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Adauris — це компанія зі штучним інтелектом, яка пропонує наскрізне створення генеративного аудіо для деяких найбільших цифрових медіакомпаній у світі, зокрема Dezeen і The Stanford Daily. Щодня десятки всесвітньо відомих брендів використовують платформу Adauris для перепрофілювання письмового контенту та розширення його розповсюдження. Деякі з його видатних функцій включають:
* Високоякісні оповідання: за допомогою штучного інтелекту Ad Auris створює чіткі та природно звучачі аудіоверсії статей.
* Різноманітні параметри голосу: виберіть із низки голосів преміум-класу відповідно до ваших уподобань.
* Багатомовна підтримка: Ad Auris, орієнтований на глобальну аудиторію, підтримує кілька мов.
* Настроюване відтворення: налаштуйте швидкість і тон оповідання на свій смак.
* Інтеграція з популярними платформами: поширюйте свій аудіовміст на таких платформах, як Spotify і Apple Podcasts.
* Інформаційна панель аналітики: відстежуйте ефективність і залученість вашого аудіовмісту.
* Інтеграція з CMS: плавна інтеграція з вашою системою керування вмістом.
* Доступність: зробити вміст більш доступним для людей із вадами зору або труднощами з читанням.
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Adauris». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.