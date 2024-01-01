Adauris — це компанія зі штучним інтелектом, яка пропонує наскрізне створення генеративного аудіо для деяких найбільших цифрових медіакомпаній у світі, зокрема Dezeen і The Stanford Daily. Щодня десятки всесвітньо відомих брендів використовують платформу Adauris для перепрофілювання письмового контенту та розширення його розповсюдження. Деякі з його видатних функцій включають: * Високоякісні оповідання: за допомогою штучного інтелекту Ad Auris створює чіткі та природно звучачі аудіоверсії статей. * Різноманітні параметри голосу: виберіть із низки голосів преміум-класу відповідно до ваших уподобань. * Багатомовна підтримка: Ad Auris, орієнтований на глобальну аудиторію, підтримує кілька мов. * Настроюване відтворення: налаштуйте швидкість і тон оповідання на свій смак. * Інтеграція з популярними платформами: поширюйте свій аудіовміст на таких платформах, як Spotify і Apple Podcasts. * Інформаційна панель аналітики: відстежуйте ефективність і залученість вашого аудіовмісту. * Інтеграція з CMS: плавна інтеграція з вашою системою керування вмістом. * Доступність: зробити вміст більш доступним для людей із вадами зору або труднощами з читанням.

Вебсайт: adauris.ai

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