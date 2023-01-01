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Tall Emu CRM

Tall Emu CRM

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Вебсайт: tallemucrm.com

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Tall Emu — це CRM, але він не лише піклується про потенційних клієнтів, клієнтів і продажі. Він також керує всім бізнесом від першого контакту до виробництва та управління складом, включаючи вибір, пакування та доставку. Ви навіть можете керувати своїми постійними відносинами з клієнтами за допомогою безкоштовного порталу для клієнтів. Tall Emu інтегрується з XERO і MYOB та іншими критично важливими для бізнесу системами, такими як телефонна система, веб-сайт і кошики для покупок. Усе з метою зробити ваш бізнес економічно ефективним і ефективним у веденні. Tall Emu розробляє програмне забезпечення протягом майже 20 років переважно для бізнесу Австралії та Нової Зеландії, і зараз є частиною сімейства програмних рішень для бізнесу MYOB.

Вебсайт: tallemucrm.com

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