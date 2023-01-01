KoboToolbox, платформа для збору даних, управління та візуалізації, яка використовується в усьому світі для досліджень і суспільного блага.

Вебсайт: kobotoolbox.org

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