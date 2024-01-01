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Wowzi

Wowzi

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Вебсайт: wowzi.co

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Wowzi — це світова провідна технологічна компанія, яка дозволяє малим і середнім підприємствам, транснаціональним корпораціям, креативним агентствам, дослідницьким компаніям і неурядовим організаціям підключатися до нашої різноманітної спільноти африканських творців. Платформа Wowzi допомагає брендам розкрити силу творчого маркетингу для вашої соціальної реклами. Штаб-квартира Wowzi розташована в Найробі, Кенія, з командами в Гані, Нігерії, Південній Африці, Танзанії, Уганді та по всій Європі.

Категорії:

Business
Маркетингові платформи впливу

Вебсайт: wowzi.co

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GRIN

GRIN

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Keyhole

keyhole.co

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

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HypeAuditor

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Traackr

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