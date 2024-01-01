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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Wowzi» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Wowzi — це світова провідна технологічна компанія, яка дозволяє малим і середнім підприємствам, транснаціональним корпораціям, креативним агентствам, дослідницьким компаніям і неурядовим організаціям підключатися до нашої різноманітної спільноти африканських творців. Платформа Wowzi допомагає брендам розкрити силу творчого маркетингу для вашої соціальної реклами. Штаб-квартира Wowzi розташована в Найробі, Кенія, з командами в Гані, Нігерії, Південній Африці, Танзанії, Уганді та по всій Європі.

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Вебсайт: wowzi.co

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