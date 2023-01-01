WebCatalog
MyHeritage

MyHeritage

myheritage.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MyHeritage» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Створіть своє сімейне дерево. Пройдіть ДНК-тест MyHeritage для визначення походження та генетичного тестування. Доступ до 16,4 мільярдів історичних записів для генеалогічних досліджень.

Вебсайт: myheritage.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MyHeritage». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Storied

Storied

storied.com

Ancestry

Ancestry

ancestry.com

GEDmatch

GEDmatch

gedmatch.com

FamilyTreeDNA

FamilyTreeDNA

familytreedna.com

Genomelink

Genomelink

genomelink.io

Geni

Geni

geni.com

23andMe

23andMe

23andme.com

FamilySearch

FamilySearch

familysearch.org

MyIR Mobile

MyIR Mobile

myirmobile.com

Mailosaur

Mailosaur

mailosaur.com

NamsoGen

NamsoGen

namso-gen.com

Autify

Autify

autify.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності