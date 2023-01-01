Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Brojure» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Create engaging content, proposals, presentations and more with Brojure, the most intuitive visual storytelling software. Brojures template designs and simple interface make it easy to create, share, and track captivating visual stories for your brand and your clients - without needing a designer.

Вебсайт: brojure.com

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