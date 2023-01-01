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Візуальне оповідання стало простим і красивим Exposure — це сучасна видавнича платформа для візуальних оповідачів. Це простий спосіб створювати унікальні фото- та відеоісторії та ділитися ними.

Вебсайт: exposure.co

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