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Texties Author

Texties Author

texties.lol

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Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Ви письменник? Легко публікуйте свої історії за допомогою Texties. Texties — це сучасна електронна книга. Переживайте історії як текстові розмови між героями. Письменники: миттєво публікуйте та діліться цікавими, багатими історіями!

Вебсайт: texties.lol

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