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Telescope

Telescope

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Вебсайт: telescope.ac

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Видавнича платформа зроблена правильно. Telescope — це мінімальна, проста та швидка платформа для публікації з акцентом на конфіденційність. Це як Medium, але без всякої фігні.

Вебсайт: telescope.ac

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Telescope». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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