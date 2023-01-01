GTaskD — це веб-додаток, створений, щоб допомогти вам контролювати свій список справ і виконувати більше. Він використовує Google Tasks API для безпосереднього з’єднання з вашими даними в Google Tasks, але дозволяє вам взаємодіяти зі своїми завданнями в повноекранному інтерфейсі й у такий спосіб, як офіційні програми. Він розроблений для досвідчених користувачів, наприклад, із системами GTD (Getting a Things Done), які хочуть зосередитися на тому, щоб отримати максимальну віддачу від кожного дня.

Вебсайт: gtaskd.com

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