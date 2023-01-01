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Альтернативи - Microsoft Sway

Microsoft PowerPoint Online

Microsoft PowerPoint Online

microsoft.com

Працюйте безкоштовно з онлайн-версією Microsoft PowerPoint. Зберігайте презентації в OneDrive. Діліться ними з іншими та працюйте разом. Microsoft PowerPoint — це програма для презентацій, створена Робертом Гаскінсом і Деннісом Остіном у програмній компанії під назвою Forethought, Inc. Вона була ви...

Google Slides

Google Slides

google.com

Google Slides — це програма для презентацій, яка входить до складу безкоштовного пакету офісного програмного забезпечення для Інтернету, що пропонується Google у службі Google Drive. Сервіс також включає Google Docs і Google Sheets, текстовий процесор і електронну таблицю відповідно. Презентації Goo...

iCloud Keynote

iCloud Keynote

icloud.com

Keynote — це програмне забезпечення для презентацій, розроблене Apple Inc. як частина набору продуктивності iWork. Версія 10 Keynote для Mac, останнє велике оновлення, було випущено в березні 2020 року. 27 січня 2010 року Apple оголосила про нову версію Keynote. для iPad із повністю новим сенсорним ...

Prezi

Prezi

prezi.com

Prezi – це угорська компанія з розробки програмного забезпечення для презентацій, заснована в 2009 році з офісами в Будапешті, Сан-Франциско та Ризі. Станом на квітень 2018 року у Prezi було понад 100 мільйонів користувачів, які створили понад 325 мільйонів публічних презентацій, які переглянули пон...

Zoho Show

Zoho Show

zoho.com

Слайди, історії та ідеї для натхнення. Zoho Show дає змогу створювати, співпрацювати, представляти, транслювати та публікувати презентації — розумнішим способом.

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