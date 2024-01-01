Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SocialWall Pro» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

SocialWall Pro забезпечує соціальні стіни для охоплення, залучення та зв’язку живої аудиторії на подіях, зустрічах, конференціях, активаціях брендів та в Інтернеті. Наше повнофункціональне рішення покращує вашу соціальну стратегію та отримує результати за допомогою потужних інструментів, включаючи гейміфікацію, варіанти спонсорства, індивідуальний дизайн, модерацію, кураторство та аналітику.

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Вебсайт: socialwallpro.com

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