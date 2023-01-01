Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайте своїм командам можливість розуміти аудиторію, як ніколи раніше. Дізнайтеся, що надихає вашу аудиторію, рухає її та впливає на неї.

Вебсайт: audiense.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Audiense». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.