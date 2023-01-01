WebCatalog

Eventix

Eventix

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: eventix.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Eventix» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Програмне забезпечення онлайн-продажу квитків (SaaS), створене для перетворення. Ми допомагаємо організаторам подій будь-якого розміру розпродати свої події швидко та безперешкодно. Кому довіряють понад 16 000 клієнтів по всьому світу. https://eventix.io

Категорії:

Entertainment
Box Office Software

Вебсайт: eventix.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Eventix». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

Webex Events

Webex Events

socio.events

Time.ly

Time.ly

time.ly

Sparxo

Sparxo

sparxo.com

Smeetz

Smeetz

smeetz.com

pretix

pretix

pretix.eu

EventSprout

EventSprout

eventsprout.com

Hytix

Hytix

hytix.com

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

Bookitbee

Bookitbee

bookitbee.com

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