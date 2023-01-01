Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «EventSprout» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

EventSprout — це платформа продажу квитків, яка надає інформацію в режимі реального часу про тенденції реєстрації, відвідуваність веб-сайту та доходи від продажів.

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Вебсайт: eventsprout.com

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