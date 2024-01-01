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Альтернативи - pretix

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в ...

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor — це просте безкоштовне рішення для продажу квитків на події будь-яких форм і розмірів. Зареєструйтеся безкоштовно, отримайте свою першу подію в прямому ефірі та продавайте квитки онлайн.

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource — це проста у використанні БЕЗКОШТОВНА онлайн-система продажу квитків на будь-який тип місця чи події. Рекламуйте, керуйте та продавайте свої квитки на події онлайн - усе БЕЗКОШТОВНО!

Time.ly

Time.ly

time.ly

Програмне забезпечення Timely Event Ticketing — це повнофункціональна веб-система продажу квитків на події. Візьміть під контроль продаж квитків на події. Продавайте квитки онлайн і в касах як на віртуальні, так і на особисті заходи. - збільшити відвідуваність веб-сайту та підняти свій бренд за допо...

Sparxo

Sparxo

sparxo.com

Створюйте кращі події. Продавайте квитки на своєму сайті. Правильне рішення для продажу квитків на події для розвитку вашого бренду, спільноти та SEO! Також реєстрація та POS!

Smeetz

Smeetz

smeetz.com

Незалежно від того, чи хочете ви покращити продаж квитків, відстежувати повну подорож відвідувачів або оптимізувати робочий процес, щоб зробити свій бізнес ефективнішим; наше уніфіковане комерційне рішення для атракціонів, потужність штучного інтелекту стане вашим союзником у досягненні ваших цілей.

EventSprout

EventSprout

eventsprout.com

EventSprout — це платформа продажу квитків, яка надає інформацію в режимі реального часу про тенденції реєстрації, відвідуваність веб-сайту та доходи від продажів.

Hytix

Hytix

hytix.com

Hytix — це сучасне програмне забезпечення онлайн-продажу квитків, яке революціонізує спосіб управління продажем квитків організаторами заходів. Як платформа продажу квитків на події, Hytix надає комплексне рішення для продажу квитків онлайн, що робить його чудовою альтернативою для різноманітних под...

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

Квитки для вашого зростання - продавайте свої квитки легше, ніж будь-коли, з найнижчими комісіями! - Унікальна персоналізована сторінка для вашої події - Проста у використанні платформа, де ви можете керувати своїми подіями - Інструмент звітування та аналізу для відстеження показників продажів - Отр...

Bookitbee

Bookitbee

bookitbee.com

Bookitbee — це платформа самообслуговування, яка дозволяє продавати квитки або бронювати ваші події чи заняття, віртуально чи особисто. Зареєструйтеся сьогодні!

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

ViewStub — це готова гібридна платформа для проведення подій і програмне забезпечення для подій і вражень. Ми пропонуємо всеосяжне рішення для продажу квитків на події та реєстрації, відео в прямому ефірі та трансляції на вимогу, маркетингу та просування. Клієнти продають квитки, збирають реєстрацію...

Eventix

Eventix

eventix.io

Програмне забезпечення онлайн-продажу квитків (SaaS), створене для перетворення. Ми допомагаємо організаторам подій будь-якого розміру розпродати свої події швидко та безперешкодно. Кому довіряють понад 16 000 клієнтів по всьому світу. https://eventix.io

Yapsody

Yapsody

yapsody.com

Yapsody — це ефективна платформа для продажу квитків на події, яка створює безперебійний досвід для ведучих і відвідувачів. За допомогою Yapsody організатори подій можуть створювати настроювані квитки, відстежувати продажі квитків і рекламувати свої події за допомогою таких функцій, як інтеграція со...

Showpass

Showpass

showpass.com

Showpass є світовим лідером у сфері технологій проведення заходів, первинного продажу та розповсюдження квитків, а також змішаної доставки (живої, віртуальної та потокової) вражень для десятків тисяч організаторів заходів. Showpass надає доступ до глобальних каналів розповсюдження та відкриття, вклю...

Tessitura

Tessitura

tessitura.com

Tessitura — некомерційна технологічна компанія, яка допомагає процвітати мистецьким і культурним організаціям. CRM лежить в основі нашої місії та нашої технологічної платформи. Продаж квитків працює разом із збором коштів, членством, маркетингом, освітою та перед домом. Інтуїтивно зрозумілі інструме...

SimpleTix

SimpleTix

simpletix.com

Продавайте квитки онлайн на ваші пам'ятки, фестивалі, концерти, музеї тощо. SimpleTix не має контрактів, пропонує миттєві виплати та простий у використанні.

Afton Tickets

Afton Tickets

aftontickets.com

Afton Tickets випереджає будь-яку іншу квиткову компанію, коли йдеться про ціну, підтримку клієнтів, обладнання на місці, резервне копіювання Wi-Fi, набір функцій, щоденні виплати та підвищення прибутковості вашої події. ЯК? Afton Tickets просто робить набагато більше за меншу суму. Передаючи нашу н...

ShowClix

ShowClix

showclix.com

Вийдіть за межі продажу квитків на події з ShowClix. Створюйте повністю фірмові сторінки подій, скористайтеся перевагами вбудованих інструментів маркетингу та аналітики, співпрацюйте з експертами з подій тощо.

TicketSpice

TicketSpice

ticketspice.com

Програма № 1 для продажу квитків на події для професіоналів, які продають квитки онлайн Продавайте квитки онлайн на свій фестиваль, ферму, ярмарок, концерт, музей тощо. TicketSpice простий у використанні, має широкі можливості налаштування та неймовірно доступний.

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