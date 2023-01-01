Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CrowdComms» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Whether you’re running an in-person or hybrid event, we will help you deliver a flexible and beautifully branded event app your attendees will love. Web or Native or both, attendees find it easy to access and easy to use. Talk to us about your specific event requirements. Our approach is collaborative and there are many ways your app can be customised.

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Вебсайт: crowdcomms.com

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