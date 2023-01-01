WebCatalog

RainFocus

RainFocus

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: rainfocus.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «RainFocus» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

RainFocus — це маркетингова платформа наступного покоління, створена з нуля для збору, аналізу та використання безпрецедентної кількості даних для значно кращих подій і конференцій. Будучи справжньою платформою SaaS, RainFocus спрощує реєстрацію подій, керування вмістом, активацію експонентів і роботу на місці за допомогою єдиної інформаційної панелі. Економте час, підвищте зацікавленість і максимізуйте цінність кожної події.

Категорії:

Business
Event Management Platforms
Event Planning Software
Event Marketing Software
Event Registration and Ticketing Software

Вебсайт: rainfocus.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «RainFocus». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Odoo

Odoo

odoo.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

JotForm

JotForm

jotform.com

Whova

Whova

whova.com

Wrike

Wrike

wrike.com

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

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