Альтернативи - Grip Events

Event Logic

eventlogic.se

У світі, який стає все більш цифровим, ми віримо в те, щоб змінити спосіб пошуку, планування та проведення зустрічей, подій і конференцій. Ми робимо це, гарантуючи, що розуміємо організаторів заходів та найскладніші виклики їхніх організацій у спробі створити успішні зустрічі між людьми. Результатом...