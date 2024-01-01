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Chati

Chati

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Вебсайт: chati.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Chati» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Гнучкий, масштабований конструктор віртуальних подій, який є доступним, захоплюючим і змусить відвідувачів радіти наступній події. Маючи десятиліття досвіду створення віртуальних заходів, Chati надає всі інструменти, необхідні для успішного проведення захоплюючої події. Надаючи клієнтам можливість просто створювати власний віртуальний досвід за підтримки команди Chati або за допомогою нашого набору шаблонів, ви знайдете рішення для проведення заходів, які найкраще відповідають вашим потребам.

Категорії:

Entertainment
Платформи віртуальних подій

Вебсайт: chati.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Chati». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

ON24

ON24

on24.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Event Farm

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ViewStub

viewstub.com

Tikkl

Tikkl

tikkl.com

Eventene

Eventene

eventene.com

KingConf

KingConf

web.kingconf.com

expertshare

expertshare

expertshare.live

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Talentspace

Talentspace

talentspace.io

Superevent

Superevent

superevent.com

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