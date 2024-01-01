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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Chati» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Гнучкий, масштабований конструктор віртуальних подій, який є доступним, захоплюючим і змусить відвідувачів радіти наступній події. Маючи десятиліття досвіду створення віртуальних заходів, Chati надає всі інструменти, необхідні для успішного проведення захоплюючої події. Надаючи клієнтам можливість просто створювати власний віртуальний досвід за підтримки команди Chati або за допомогою нашого набору шаблонів, ви знайдете рішення для проведення заходів, які найкраще відповідають вашим потребам.

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Вебсайт: chati.com

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