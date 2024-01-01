Shindig

Shindig

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Вебсайт: shindig.com

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Shindig — це віртуальна платформа для подій у відеочаті. Його унікальна технологія пропонує динаміку особистої події в масштабі Інтернету. Shindig дозволяє організаторам проводити відеоконференцію, лекцію, семінар, інтерв’ю чи медіа-подію перед багатотисячною онлайн-аудиторією. Ведучі можуть ділитися сценою для особистої взаємодії з аудиторією перед усім збором або боковою панеллю з учасниками приватно. На відміну від інших технологій відеоконференцій або вебінарів, самі учасники аудиторії також можуть спілкуватися в мережі, спілкуватися та спілкуватися один з одним у власних приватних відеочатах, ініційованих ними так само природно, як і під час особистих заходів.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: shindig.com

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Альтернативи

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

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Spike

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Zoho Meeting

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Bitrix24

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