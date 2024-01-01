Shindig — це віртуальна платформа для подій у відеочаті. Його унікальна технологія пропонує динаміку особистої події в масштабі Інтернету. Shindig дозволяє організаторам проводити відеоконференцію, лекцію, семінар, інтерв’ю чи медіа-подію перед багатотисячною онлайн-аудиторією. Ведучі можуть ділитися сценою для особистої взаємодії з аудиторією перед усім збором або боковою панеллю з учасниками приватно. На відміну від інших технологій відеоконференцій або вебінарів, самі учасники аудиторії також можуть спілкуватися в мережі, спілкуватися та спілкуватися один з одним у власних приватних відеочатах, ініційованих ними так само природно, як і під час особистих заходів.

Вебсайт: shindig.com

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