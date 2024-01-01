Альтернативи - expertshare
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...
Airmeet
airmeet.com
Відкрийте для себе платформу для віртуальних самітів, онлайн-конференцій і гібридних заходів. Розроблено для взаємодії через індивідуальний досвід. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО!
Whova
whova.com
Універсальне програмне забезпечення для керування подіями для особистих, гібридних і віртуальних подій
ON24
on24.com
Найкраща цифрова платформа для створення та проведення професійних вебінарів із аудіо та відео в прямому ефірі, багатих даними та повністю фірмових, за допомогою ON24 Webcast Elite.
Zoho Backstage
zoho.com
Проводьте свої події розумніше та краще. Zoho Backstage — це програмне забезпечення для керування подіями, яке дає змогу організаторам подій планувати та проводити конференції, зустрічі та презентації продуктів з більшою ефективністю та впливом.
BrightTALK
brighttalk.com
Відкривайте та навчайтеся з найяскравішими професіоналами світу
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — найулюбленіша у світі програма для проведення заходів. Наша платформа дає змогу кожному організатору, маркетологу, експоненту та відвідувачу розкрити силу подій.
Liveform
livestorm.co
Livestorm надає просте програмне забезпечення для відеозв’язку для бізнесу. Проводьте вебінари в прямому ефірі, попередньо записані чи автоматизовані, легко створюйте онлайн-зустрічі та приєднуйтесь до них.
BigMarker
bigmarker.com
Проводьте вебінари, які сподобаються вашій аудиторії. Якщо ви готові до легкого настроюваного програмного забезпечення для проведення вебінарів без завантажень і проблем, ласкаво просимо додому.
Run The World
runtheworld.today
Run The World допомагає вам проводити віртуальні конференції, переговори та щасливі години. Створюйте цікаві онлайн-події, щоб навчати, спілкуватися та створювати спільноту. Почніть безкоштовно!
HeySummit
heysummit.com
Створюйте красиві віртуальні події, конференції, курси тощо, щоб залучати свою аудиторію та розвивати свою спільноту за допомогою маркетингу на основі подій.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події до решти показників про...
Remo
remo.co
Оживіть автентичний онлайн-досвід із Remo. ✓ Події всіх типів ✓ Інтерактивний контент ✓ Спонсорські банери ✓ Збільшення вашої участі в 4 рази.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — це спеціальна платформа B2B Events Platform, яка трансформує маркетинг за допомогою легкого розміщення цікавих цифрових та особистих заходів. Тисячі корпоративних B2B-маркетологів із таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, використовують Goldcast для збільшення відвідуван...
Eventify
eventify.io
Універсальна технологія подій Eventify максимізує економію, залучає спонсорів і експонентів, а також покращує залучення відвідувачів, спілкування та задоволення!
Swapcard
swapcard.com
Проводьте розумніші виставки та конференції без головного болю Swapcard — це проста у користуванні платформа для реєстрації та залучення учасників, створена для збільшення доходу від ваших заходів.
Balloon
balloon.app
Платформа, що підтримується дослідженнями, яка відкриває ідеї та відгуки, усуваючи групове мислення та посилюючи голоси. Скоротити час зустрічі на 70%.
EventX
eventx.io
«Події будь-де, будь-коли та для всіх». Події – це місце, де відбуваються значущі зв’язки та обмін знаннями. Ми тут, щоб зробити події простими та ефектними. EventX — це відзначена нагородами платформа SaaS для віртуальних подій і комплексне рішення для управління подіями. Ми пропонуємо рішення для ...
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі заходи, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи з вебінарами, переглядами, демонстраціями, конференціями та особистими подіями, які перетворюють.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla дозволяє вам налаштовувати спеціальні реєстраційні форми, надсилати запрошення електронною поштою та керувати скасуваннями в одному місці. Учасники заходу можуть зареєструватися онлайн і здійснювати безпечні онлайн-платежі.
Watchity
watchity.com
Watchity — це найповніша корпоративна відеоплатформа для створення професійно виглядаючого аудіовізуального контенту та онлайн-подій із чудовим візуальним та інтерактивним досвідом, який допоможе вам виділитися з-поміж інших, максимально залучити аудиторію та покращити результати ваших стратегій кон...
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk – це інноваційна платформа групового чату для онлайн-бізнесу. Це дає можливість онлайн-видавцям створювати спільноту та вільно взаємодіяти на своїй території, ведучи ту саму розмову на своєму веб-сайті, сторінці Facebook і мобільному сайті.
Lenos
lenos.com
Lenos — це повна гібридна платформа для взаємодії з подіями, яка дозволяє створювати, залучати та вимірювати вплив і атрибуцію в реальному часі.
KingConf
web.kingconf.com
ВІРТУАЛЬНІ ПОДІЇ НА ЗАМОВКУ! Ми пропонуємо сучасну платформу віртуальних подій, яка полегшує навчання учасників і запрошує їх спілкуватися один з одним і брати участь дистанційно. Завдяки нашим ВІРТУАЛЬНИМ ВИСТАВКАМ спонсори заходу матимуть можливість створити власний стенд, де вони зможуть виставля...
InvitePeople
invitepeople.com
Маючи понад десятирічний досвід, InvitePeople пропонує комплексне програмне забезпечення світового рівня для організації подій, розроблене для різноманітних галузей. Будь то внутрішні зустрічі, великі конференції чи події, орієнтовані на бренд, набір функцій InvitePeople забезпечує плавну, ефективну...
EventsMo
eventsmo.com
EventsMo допоможе створити незабутню подію. Від початку до кінця. Ми пропонуємо комплексне рішення для особистих, віртуальних і гібридних заходів будь-якого масштабу. Наша платформа для керування подіями покращує ваші враження від подій, підвищує взаємодію, об’єднує відвідувачів і делегує мережу. Ві...
EventLive
eventlive.pro
EventLive — це універсальна програма для трансляції в прямому ефірі та платформа для подій. Це дозволяє користувачам вести пряму трансляцію зі своїх смартфонів або професійного обладнання та запрошувати гостей приєднатися з будь-якого пристрою. Це працює в будь-якій країні. Немає обмежень щодо кільк...
Connect My Event
connectmyevent.com
Повністю настроювана платформа для проведення віртуальних і гібридних подій. Якою б не була ваша подія, якою б великою чи малою була ваша аудиторія, створюйте її по-своєму та організовуйте бездоганно. Конференції, живі виступи, презентації, торговельні виставки, виставки, прямі трансляції, академічн...
Bettercast
bettercast.com.au
Bettercast забезпечує ефективний і радісний спосіб керувати своїми творчими проектами. Ця інтуїтивно зрозуміла платформа для керування подіями та потокової трансляції спрощує налаштування та проведення подій для менеджерів подій, місць проведення, персоналу AV та, що найголовніше, ваших відвідувачів...
StreamCart
streamcart.com
StreamCart — це універсальна комунікаційна платформа на базі штучного інтелекту, яка допомагає вам керувати вебінарами, відеоконференціями, віртуальними подіями, реєстрацією подій на місці, живою взаємодією та багатьом іншим.
Events Wallet
eventswallet.com
EventsWallet — це інноваційна платформа SaaS для особистих, віртуальних і гібридних подій. Платформа дозволяє організаторам проводити виставки та конференції з ефективними показниками рентабельності інвестицій, залучаючи аудиторію за допомогою простих у користуванні інструментів керування подіями та...
BoothCentral
boothcentral.com
Проводьте цікаві події – особисті, гібридні чи віртуальні. BoothCentral — це ваша універсальна платформа для управління подіями та хостингу з простими у використанні та потужними інструментами, розробленими, щоб допомогти вашій події пройти успішно! Наше рішення для віртуальних подій є економічно еф...
Meetaway
meetaway.com
Meetaway — це платформа для віртуальних подій, яка дозволяє організаторам подій легко та просто об’єднувати аудиторію, налагоджувати зв’язки та будувати значущі стосунки. Meetaway допомагає вашим відвідувачам познайомитися з людьми, яких вони хочуть зустріти. Під час організації події організатори м...
Deal Room Events Organizer
dealroomevents.com
Ми робимо комплекс простим. Deal Room — це ваша проста універсальна платформа для керування подіями для особистих, віртуальних і гібридних заходів. Просто організуйте. Просто налаштуйте. Просто мережа. - Найкращий досвід роботи в мережі з широкими функціональними можливостями - Вбудовані функції та ...
Deal Room Events Participant
dealroomevents.com
Ми робимо комплекс простим. Deal Room — це ваша проста універсальна платформа для керування подіями для особистих, віртуальних і гібридних заходів. Просто організуйте. Просто налаштуйте. Просто мережа. - Найкращий досвід роботи в мережі з широкими функціональними можливостями - Вбудовані функції та ...
Virbela
virbela.com
Virbela створює захоплюючі віртуальні світи для віддаленої роботи, навчання та подій. Місія Virbela, заснована в 2012 році командою поведінкових психологів, полягає в тому, щоб допомогти організаціям і людям процвітати у віддаленому майбутньому. Завдяки захоплюючим 3D-просторам, які є глибоко соціал...
Dryfta
dryfta.com
Забагато інструментів, Забагато хаосу? Отримайте Dryfta, універсальну платформу для проведення заходів, яку організатори використовують для збору пропозицій і обговорень, продажу квитків онлайн, створення інтерактивного розкладу програм, проведення віртуальних зустрічей і підвищення взаємодії учасни...
streamGo
streamgo.events
Ми хочемо бути різними. Ми запустили streamGo, щоб покращити онлайн-події. Краще для брендів і краще для відвідувачів. Довгий час онлайн-події означали, що доповідачам доводилося витрачати більше часу на вивчення систем, ніж на вивчення їхнього вмісту. Учасники мали б завантажити та встановити прогр...
Prosple
prosple.com
Prosple’s допомагає понад 4 мільйонам студентів і недавніх випускників в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Ми співпрацюємо з більш ніж 180 командами кар’єрного розвитку в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, щоб надати студентам тисячі місцевих і міжнародних можливостей і допомогти надати високоякісн...
Haia
haia.live
Ти маєш рацію. Є декілька чудових рішень для відеоконференцій, для подій – думає Haia. Найбільшою проблемою в онлайн-подіях і змішаних заходах є залучення відвідувачів, що призводить до поганої взаємодії з користувачем – важко орієнтуватися або брати участь у події. Жодна платформа для подій ще не о...
ExpoSim
exposim.io
ExpoSim — це інноваційна платформа для віртуальних подій з інтерактивними функціями, які допомагають проводити цікаві події. Завдяки настроюваним 3D віртуальним стендам, живому чату та відео, а також докладним звітам про залучення відвідувачів ExpoSim ідеально підходить для розміщення віртуальних ви...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom — це наступна еволюція цифрової співпраці та залучення — повністю настроюване 3D-середовище, створене для всіх ваших віртуальних потреб. Новий світ роботи — це не пекло двовимірних відеоконференцій, у якому ви потрапили в пастку. Це захоплюючий цифровий досвід, який розширює можливості зв’...
Talentspace
talentspace.io
Talentspace — це віртуальна та гібридна платформа для рекрутингу. Завдяки дизайну, орієнтованому на користувача та орієнтованому на відео, Talentspace дозволяє роботодавцям, центрам кар’єри та радам кадрів проводити захоплюючі та незабутні кар’єрні події.
myOnvent
myonvent.com
myOnvent — це всеосяжна та інноваційна онлайн-платформа для подій і спільноти з великим досвідом проведення різноманітних подій онлайн або як гібридний компонент для особистих заходів (наукових конференцій, виставок і ярмарків, віртуальних конференцій тощо). Платформу myOnvent можна використовувати ...
Premier Virtual
premiervirtual.com
Платформа Premier Virtual дозволяє організаціям перетворити наймання на безперебійний віртуальний процес. Наш універсальний пакет віртуального найму надасть вам можливість проводити онлайн-ярмарки вакансій і запропонує цілодобовий доступ без вихідних для шукачів роботи, які бажають підключитися. Пла...
Engagez
engagez.com
Engagez — це одна з провідних універсальних цифрових платформ для залучення компаній, яким потрібно залучати потенційних клієнтів, клієнтів, партнерів і співробітників до програм маркетингу, продажів, навчання та освіти. Одна платформа для всього занурення: віртуальні події, гібридні події, зустрічі...
Chati
chati.com
Гнучкий, масштабований конструктор віртуальних подій, який є доступним, захоплюючим і змусить відвідувачів радіти наступній події. Маючи десятиліття досвіду створення віртуальних заходів, Chati надає всі інструменти, необхідні для успішного проведення захоплюючої події. Надаючи клієнтам можливість п...
Social27
social27.com
Social27 підтримує події, які прискорюють продажі та створюють спільноту. Проводьте віртуальні, гібридні, особисті події та веб-трансляції, які є веселими, безпечними та глобальними. Платформа віртуальних подій Social27 надає найкращі віртуальні та гібридні можливості для спілкування відвідувачів, д...
CrowdComms
crowdcomms.com
Незалежно від того, чи проводите ви особисту чи змішану подію, ми допоможемо вам створити гнучку та гарно фірмову програму для проведення заходів, яка сподобається вашим відвідувачам. Учасники легко отримають доступ і користуються веб-сайтом, нативним або тим і іншим. Поговоріть з нами про свої конк...
EventAct
eventact.com
Eventact — це SaaS для керування подіями. Eventact дозволяє організаторам подій створювати та керувати віртуальними, гібридними та особистими подіями. Eventact містить усе необхідне для керування подіями. Модулі включають реєстрацію, розміщення, розміщення віртуальних подій, конструктор веб-сайтів п...
Evenium
corp.evenium.com
Evenium пропонує інтуїтивно зрозумілу технологію, щоб ви могли легко керувати своїми подіями, забезпечуючи кращий і привабливіший досвід для ваших відвідувачів. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, одночасно надаючи дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої...
Eventee
eventee.co
Завдяки інтуїтивно зрозумілому та красивому інтерфейсу як мобільного, так і веб-додатку, наші клієнти можуть охопити понад 70% бази користувачів за подію. Функції Eventee дозволяють ефективно керувати своєю подією, підвищити залученість відвідувачів і покращити загальний досвід події. Включені функц...
Agorify
agorify.com
Agorify стоїть на передньому краї демократизації технологій проведення заходів, керуючись нашим переконанням, що високоякісні та ефективні рішення для організації заходів мають бути доступними та недорогими. Наша платформа є відображенням цього зобов’язання, пропонуючи низку функцій, розроблених для...
Brella
brella.io
Brella — це провідна платформа для проведення особистих, гібридних і віртуальних подій. Провідні світові конференції та виставки довіряють Brella забезпечити їх події відповідним контентом, якісним спілкуванням та інноваційними можливостями для отримання доходу. Ретельна аналітична звітність Brella,...
Tikkl
tikkl.com
Насолоджуйтеся захоплюючими подіями з усього світу, особисто чи віртуально. АБО влаштуйте свою власну неймовірну подію за допомогою нашого потужного рішення DIY, яке підвищує відвідуваність і прибуток. Тепер із ШІ.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker надає B2B-організаціям одне з найповніших комплексних програмних засобів для керування подіями (EMS) і команду експертів, присвячених масштабуванню залучення. Наша платформа надає учасникам можливість спілкуватися та взаємодіяти багатьма значущими способами не лише до, під час і після кож...
Cadence
eventcadence.com
Cadence — це універсальна платформа для планування, проведення та проведення особистої чи віртуальної події вашої мрії. Завдяки приголомшливим зображенням, спеціальним кольорам і унікальним логотипам ваш бренд стане розширенням нашої платформи. Незалежно від того, чи це віртуальна конференція компан...
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves — це рішення для організації конференцій для дослідників та організаторів заходів. З Fourwaves ви можете легко керувати будь-якими науковими подіями від віртуальних постерних сесій до глобальних конференцій. Деякі функції включають: - Конструктор веб-сайтів подій - Інструменти реєстрації т...
Eventmix
eventmix.live
Eventmix — це проста у використанні платформа для віртуальних і гібридних подій, яка дозволяє організаторам за лічені хвилини проводити події з власного веб-сайту. Eventmix надає вам усі необхідні інструменти, щоб не лише легко проводити та монетизувати свої події, але й підтримувати зацікавленість ...
webMOBI
webmobi.com
webMOBI — це комплексне програмне забезпечення для керування подіями нового покоління на основі штучного інтелекту та CRM для відвідувачів. Він пропонує додатки для проведення подій, веб-сайт, реєстрацію, живі опитування, опитування, живі карти, додатки для кількох подій, послуги з формування потенц...