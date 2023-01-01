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Elsevier — це глобальна інформаційно-аналітична компанія, яка допомагає установам і фахівцям розвивати науку, розвивати охорону здоров’я та підвищувати продуктивність.

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