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Flex.bi

Flex.bi

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Вебсайт: flex.bi

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flex.bi — це система бізнес-аналітики та звітності, це гнучкий і простий спосіб аналізувати та візуалізувати прогрес вашої компанії. Інструмент бізнес-аналітики, який допомагає зібрати всі дані вашої компанії в одному місці, заощадити час на ручне керування даними, швидше приймати рішення та мотивувати вашу команду досягати цілей ефективнішим способом. Найкраще для: малий і середній бізнес у будь-якій сфері, який має дані в різних місцях (системи ERP, Excel або інші файли) і потребує інструменту для об’єднання всіх даних в одному місці, їх візуалізації та підготовки до аналізу. Огляд цін на flex.bi: ціна на flex.bi починається від 35 євро на місяць. flex.bi пропонує безкоштовну пробну версію. Дивіться додаткові відомості про ціни нижче https://flex.bi/pricing/

Категорії:

Business
Інструменти візуалізації даних

Вебсайт: flex.bi

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Flex.bi». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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