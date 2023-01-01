Kibana — це безкоштовний і відкритий інтерфейс користувача, який дозволяє візуалізувати дані Elasticsearch і навігацію в Elastic Stack. Робіть будь-що: від відстеження завантаження запитів до розуміння того, як запити проходять через ваші програми.

Вебсайт: elastic.co

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