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Joomla! Launch

Joomla! Launch

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Вебсайт: joomla.org

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Joomla! це готовий для мобільних пристроїв і зручний спосіб створити свій веб-сайт. Вибирайте з тисяч функцій і дизайнів. Joomla! є безкоштовним і відкритим кодом.

Вебсайт: joomla.org

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