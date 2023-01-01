WebCatalog
CodeCanyon

CodeCanyon

codecanyon.net

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CodeCanyon» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Тисячі коду, сценаріїв і плагінів для кожної збірки веб-сайту. Вибирайте плагіни електронної комерції, шаблони мобільних додатків, PHP, Bootstrap тощо на будь-який бюджет, розроблені найкращими розробниками світу.

Вебсайт: codecanyon.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CodeCanyon». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Start Bootstrap

Start Bootstrap

startbootstrap.com

ThemeWagon

ThemeWagon

themewagon.com

Joomla! Launch

Joomla! Launch

joomla.org

Startup

Startup

designmodo.com

Shift4Shop

Shift4Shop

shift4shop.com

Tilda

Tilda

tilda.cc

Greetings Island

Greetings Island

greetingsisland.com

Divhunt

Divhunt

divhunt.com

Microsoft Template

Microsoft Template

templates.office.com

POWR

POWR

powr.io

CSSDesignAwadrs

CSSDesignAwadrs

cssdesignawards.com

Dorik

Dorik

dorik.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності