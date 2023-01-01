Make дозволяє проектувати, створювати й автоматизувати будь-що – від завдань і робочих процесів до програм і систем – кількома клацаннями миші. Раніше Інтегромат.

Вебсайт: make.com

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