Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Analytics Canvas» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Analytics Canvas дозволяє візуалізувати ваш аналіз, підключаючи вас до баз даних, файлів Excel і Google Analytics через графічний інтерфейс.

Вебсайт: analyticscanvas.com

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