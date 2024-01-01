Альтернативи - IBM
Canva
canva.com
Canva — це платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомог...
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, колишня Google Data Studio, — це онлайн-інструмент для перетворення даних у настроювані інформаційні звіти та інформаційні панелі, представлений Google 15 березня 2016 року як частину корпоративного пакету Google Analytics 360. Розкрийте силу своїх даних за допомогою інтерактивних ін...
Intercom
intercom.com
Intercom — це платформа для розмовних стосунків (CRP), яка допомагає компаніям налагоджувати кращі стосунки з клієнтами за допомогою персоналізованих засобів обміну повідомленнями. Головний офіс Intercom знаходиться в Сан-Франциско з додатковими офісами в Чикаго, Дубліні, Сіднеї та Лондоні. Станом ...
Box
box.com
Box, Inc. (раніше Box.net) — американська інтернет-компанія, розташована в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Компанія зосереджена на хмарному управлінні вмістом і службі обміну файлами для бізнесу. Офіційні клієнти та програми доступні для Windows, macOS і кількох мобільних платформ. Box була заснована в 200...
Kittl
kittl.com
Прискоріть ваші робочі процеси за допомогою інструментів дизайну Kittl на базі штучного інтелекту та отримайте миттєвий доступ до маси приголомшливих ілюстрацій, шрифтів, фотографій, значків і текстур.
Genially
genial.ly
Створюйте презентації, інфографіку та інший приголомшливий вміст самостійно або зі своєю командою.
Tableau
tableau.com
Tableau (французьке буквально «маленький столик», також використовується як «картина»; мн. tableaux або, рідше, tableaus) може стосуватися:
ManyChat
manychat.com
Переосмисліть спосіб спілкування з клієнтами. ManyChat дозволяє вам взаємодіяти з вашими клієнтами 24/7 — скористайтеся можливостями автоматизації маркетингу вже сьогодні!
Litmaps
litmaps.com
Пізнавайте науку швидше. Візуальна пошукова навігація, пошук у мережі цитування та синхронізація команд. Найкраща платформа наукових відкриттів.
Databricks
databricks.com
Databricks — це компанія, заснована першими творцями Apache Spark. Databricks виник із проекту AMLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який брав участь у створенні Apache Spark, фреймворку розподіленого обчислення з відкритим кодом, створеного на основі Scala. Databricks розробляє веб-платфо...
Looker
looker.com
Looker — це програмне забезпечення для бізнес-аналітики та платформа аналітики великих даних, яка допомагає вам легко досліджувати, аналізувати та ділитися бізнес-аналітикою в реальному часі.
Deepnote
deepnote.com
Керовані блокноти для науковців і дослідників даних.
Flourish
flourish.studio
Красива, проста візуалізація даних і розповідь
Zoho Analytics
zoho.com
Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.
ChatBot
chatbot.com
Автоматизуйте обслуговування клієнтів за допомогою ChatBot і ніколи не втрачайте шанс продати чи допомогти своїм клієнтам. Створюйте власні чат-боти з нуля, не потрібні технічні навички!
Grow
grow.com
Програмне забезпечення бізнес-аналітики, яке надає інформацію, яка вкрай необхідна для розвитку та трансформації вашого бізнесу.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud надає інтегрований набір надійних і безпечних інструментів і продуктів для хмарних обчислень, допомагаючи вам створювати хмарну інфраструктуру, центри обробки даних у багатьох регіонах, щоб розширити можливості вашого бізнесу. Спробуйте безкоштовно.
Drift
drift.com
Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.
Visme
visme.co
Створюйте професійні презентації, інтерактивну інфографіку, гарний дизайн і захоплюючі відео – все в одному місці. Почніть користуватися Visme сьогодні.
Infogram
infogram.com
Infogram — це проста у використанні програма для створення інфографіки та діаграм. Створюйте та діліться красивою інфографікою, онлайн-звітами та інтерактивними картами. Зробіть свій власний тут.
Rose AI
rose.ai
Досліджуйте швидше з Rose. Не витрачайте години на пошук, очищення, візуалізацію та перетворення даних за допомогою потужності ШІ.
Obviously AI
obviously.ai
Весь процес запуску Data Science – побудова алгоритму машинного навчання, пояснення результатів і прогнозування результатів, упаковані в один клік.
Metabase
metabase.com
Найшвидший і найпростіший спосіб ділитися даними й аналітикою у вашій компанії. Сервер Business Intelligence з відкритим кодом, який можна встановити за 5 хвилин і підключається до MySQL, PostgreSQL, MongoDB тощо! Будь-хто може використовувати його для створення діаграм, інформаційних панелей і нічн...
Venngage
venngage.com
Приєднуйтесь до понад 5 мільйонів професіоналів, які вважають Venngage улюбленим виробником інфографіки. Вибирайте з понад 10000 професійних шаблонів, створених для бізнесу.
Domo
domo.com
Domo, Inc. – це компанія, що розробляє хмарне програмне забезпечення, розташована в Американ-Форк, штат Юта, США. Вона спеціалізується на інструментах бізнес-аналітики та візуалізації даних.
Chatbase
chatbase.co
Спеціальний ChatGPT для ваших даних. Просто завантажте свої документи або додайте посилання на свій веб-сайт і отримайте для своїх даних чат-бота, подібного до ChatGPT. Потім додайте його як віджет на свій веб-сайт або спілкуйтеся з ним через API.
Botmake
botmake.io
Надзвичайно простий і зрозумілий розмовний чат-бот для створення вашого сайту. Ви можете легко створити чат-бота без кодування
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture (iAuditor) Проводити перевірки. Проблеми із захопленням. Керуйте завданнями. Спілкуйтеся чітко. Тренувати робочі групи. Підприємства будь-якого розміру впораються з роботою завдяки SafetyCulture.
Sisense
sisense.com
Програмне забезпечення Business Intelligence від Sisense, лідера індустрії BI для складних даних – легко готувати, аналізувати та досліджувати зростаючі дані з багатьох джерел.
Observable
observablehq.com
Досліджуйте, аналізуйте та пояснюйте дані. Як команда. Відкрийте для себе нові ідеї, дайте відповіді на додаткові запитання та приймайте кращі рішення.
Grist
getgrist.com
Світ заслуговує на кращий інструмент, ніж електронні таблиці. Поєднайте гнучкість електронної таблиці з надійністю бази даних, щоб упорядкувати дані по-своєму.
Databox
databox.com
Платформа бізнес-аналітики, створена, щоб допомогти вам зрозуміти, що відбувається з вашим бізнесом. KPI з хмарних сервісів, електронних таблиць, бази даних в одному місці.
Botpress
botpress.com
Створюйте чат-боти ChatGPT напрочуд швидко 🚀. Перший конструктор чат-ботів нового покоління на базі OpenAI. Створюйте ботів, подібних до ChatGPT, для свого проекту чи бізнесу, щоб виконувати завдання. 🎯
Mode Analytics
mode.com
Mode — це платформа даних для спільної роботи, яка поєднує SQL, R, Python і візуальну аналітику в одному місці. Підключайтеся, аналізуйте та діліться швидше.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch, Lightning fast – платформа для команд, які створюють ШІ без головного болю.
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph є найбільш наочним інструментом звітності для маркетингової аналітики та звітів у соціальних мережах. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз! CC не потрібна.
Relevance AI
relevanceai.com
Створіть і розгорніть автоматизацію на основі ШІ. Виведіть GPT на новий рівень і автоматизуйте більше внутрішніх робочих процесів за допомогою мереж і агентів. Повністю кероване розгортання, низький код і зручний для розробників.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
Панелі інструментів SEO, PPC, соціальних мереж, електронної пошти, огляду та відстеження дзвінків
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистичні дані та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — це робочий простір без коду, який відкриває потужність WhatsApp для масштабування вашого бізнесу за допомогою Shared Inbox, WhatsApp Chatbot без коду, WhatsApp Broadcasts тощо
Engati
engati.com
Engati — це найкращий безкоштовний чат-бот зі штучним інтелектом без використання коду та платформа для чату в прямому ефірі для створення чат-ботів зі штучним інтелектом і участі в розмовах у режимі реального часу в WhatsApp, веб-сайті, месенджері тощо.
Voiceflow
voiceflow.com
Спільна платформа для створення агентів ШІ. Команди використовують Voiceflow для розробки, тестування та запуску чату чи голосових агентів ШІ — разом, швидше та в масштабі.
Cluvio
cluvio.com
За допомогою Cluvio ви можете виконувати SQL-запити до вашої бази даних і візуалізувати результати у вигляді красивих інтерактивних інформаційних панелей, якими можна легко поділитися з вашою командою. Cluvio підтримує всі основні бази даних SQL, такі як Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, ...
Qualified
qualified.com
Кваліфікований допомагає компаніям швидше створювати конвеєри. Доторкніться до свого найбільшого активу – вашого веб-сайту – щоб визначити своїх найцінніших відвідувачів, миттєво починати розмови про продажі, планувати зустрічі, конвертувати вихідний і платний трафік і виявляти сигнали наміру купува...
InsightBase
insightbase.ai
Спілкуйтеся зі своєю базою даних за допомогою ШІ. Ставте запитання природною мовою та отримуйте відповіді за лічені секунди. Більше жодних SQL-запитів, жодної науки про дані.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel — це провідна платформа ботів для створення чат-ботів штучного інтелекту для Facebook. Дізнайтеся, як швидко та легко створити бота Facebook Messenger – кодування не потрібне.
Geckoboard
geckoboard.com
Легко створюйте інформаційні панелі для спільного використання, які роблять ключові бізнес-дані, показники та KPI зрозумілими та легкими для розуміння.