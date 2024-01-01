Альтернативи - IBM

Canva

Canva

canva.com

Canva — це платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомог...

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Looker Studio, колишня Google Data Studio, — це онлайн-інструмент для перетворення даних у настроювані інформаційні звіти та інформаційні панелі, представлений Google 15 березня 2016 року як частину корпоративного пакету Google Analytics 360. Розкрийте силу своїх даних за допомогою інтерактивних ін...

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom — це платформа для розмовних стосунків (CRP), яка допомагає компаніям налагоджувати кращі стосунки з клієнтами за допомогою персоналізованих засобів обміну повідомленнями. Головний офіс Intercom знаходиться в Сан-Франциско з додатковими офісами в Чикаго, Дубліні, Сіднеї та Лондоні. Станом ...

Box

Box

box.com

Box, Inc. (раніше Box.net) — американська інтернет-компанія, розташована в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Компанія зосереджена на хмарному управлінні вмістом і службі обміну файлами для бізнесу. Офіційні клієнти та програми доступні для Windows, macOS і кількох мобільних платформ. Box була заснована в 200...

Kittl

Kittl

kittl.com

Прискоріть ваші робочі процеси за допомогою інструментів дизайну Kittl на базі штучного інтелекту та отримайте миттєвий доступ до маси приголомшливих ілюстрацій, шрифтів, фотографій, значків і текстур.

Genially

Genially

genial.ly

Створюйте презентації, інфографіку та інший приголомшливий вміст самостійно або зі своєю командою.

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (французьке буквально «маленький столик», також використовується як «картина»; мн. tableaux або, рідше, tableaus) може стосуватися:

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Переосмисліть спосіб спілкування з клієнтами. ManyChat дозволяє вам взаємодіяти з вашими клієнтами 24/7 — скористайтеся можливостями автоматизації маркетингу вже сьогодні!

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Пізнавайте науку швидше. Візуальна пошукова навігація, пошук у мережі цитування та синхронізація команд. Найкраща платформа наукових відкриттів.

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks — це компанія, заснована першими творцями Apache Spark. Databricks виник із проекту AMLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який брав участь у створенні Apache Spark, фреймворку розподіленого обчислення з відкритим кодом, створеного на основі Scala. Databricks розробляє веб-платфо...

Looker

Looker

looker.com

Looker — це програмне забезпечення для бізнес-аналітики та платформа аналітики великих даних, яка допомагає вам легко досліджувати, аналізувати та ділитися бізнес-аналітикою в реальному часі.

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Керовані блокноти для науковців і дослідників даних.

Flourish

Flourish

flourish.studio

Красива, проста візуалізація даних і розповідь

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Автоматизуйте обслуговування клієнтів за допомогою ChatBot і ніколи не втрачайте шанс продати чи допомогти своїм клієнтам. Створюйте власні чат-боти з нуля, не потрібні технічні навички!

Grow

Grow

grow.com

Програмне забезпечення бізнес-аналітики, яке надає інформацію, яка вкрай необхідна для розвитку та трансформації вашого бізнесу.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud надає інтегрований набір надійних і безпечних інструментів і продуктів для хмарних обчислень, допомагаючи вам створювати хмарну інфраструктуру, центри обробки даних у багатьох регіонах, щоб розширити можливості вашого бізнесу. Спробуйте безкоштовно.

Drift

Drift

drift.com

Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.

Visme

Visme

visme.co

Створюйте професійні презентації, інтерактивну інфографіку, гарний дизайн і захоплюючі відео – все в одному місці. Почніть користуватися Visme сьогодні.

Infogram

Infogram

infogram.com

Infogram — це проста у використанні програма для створення інфографіки та діаграм. Створюйте та діліться красивою інфографікою, онлайн-звітами та інтерактивними картами. Зробіть свій власний тут.

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Досліджуйте швидше з Rose. Не витрачайте години на пошук, очищення, візуалізацію та перетворення даних за допомогою потужності ШІ.

Obviously AI

Obviously AI

obviously.ai

Весь процес запуску Data Science – побудова алгоритму машинного навчання, пояснення результатів і прогнозування результатів, упаковані в один клік.

Metabase

Metabase

metabase.com

Найшвидший і найпростіший спосіб ділитися даними й аналітикою у вашій компанії. Сервер Business Intelligence з відкритим кодом, який можна встановити за 5 хвилин і підключається до MySQL, PostgreSQL, MongoDB тощо! Будь-хто може використовувати його для створення діаграм, інформаційних панелей і нічн...

Venngage

Venngage

venngage.com

Приєднуйтесь до понад 5 мільйонів професіоналів, які вважають Venngage улюбленим виробником інфографіки. Вибирайте з понад 10000 професійних шаблонів, створених для бізнесу.

Domo

Domo

domo.com

Domo, Inc. – це компанія, що розробляє хмарне програмне забезпечення, розташована в Американ-Форк, штат Юта, США. Вона спеціалізується на інструментах бізнес-аналітики та візуалізації даних.

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Спеціальний ChatGPT для ваших даних. Просто завантажте свої документи або додайте посилання на свій веб-сайт і отримайте для своїх даних чат-бота, подібного до ChatGPT. Потім додайте його як віджет на свій веб-сайт або спілкуйтеся з ним через API.

Botmake

Botmake

botmake.io

Надзвичайно простий і зрозумілий розмовний чат-бот для створення вашого сайту. Ви можете легко створити чат-бота без кодування

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

SafetyCulture (iAuditor) Проводити перевірки. Проблеми із захопленням. Керуйте завданнями. Спілкуйтеся чітко. Тренувати робочі групи. Підприємства будь-якого розміру впораються з роботою завдяки SafetyCulture.

Sisense

Sisense

sisense.com

Програмне забезпечення Business Intelligence від Sisense, лідера індустрії BI для складних даних – легко готувати, аналізувати та досліджувати зростаючі дані з багатьох джерел.

Observable

Observable

observablehq.com

Досліджуйте, аналізуйте та пояснюйте дані. Як команда. Відкрийте для себе нові ідеї, дайте відповіді на додаткові запитання та приймайте кращі рішення.

Grist

Grist

getgrist.com

Світ заслуговує на кращий інструмент, ніж електронні таблиці. Поєднайте гнучкість електронної таблиці з надійністю бази даних, щоб упорядкувати дані по-своєму.

Databox

Databox

databox.com

Платформа бізнес-аналітики, створена, щоб допомогти вам зрозуміти, що відбувається з вашим бізнесом. KPI з хмарних сервісів, електронних таблиць, бази даних в одному місці.

Botpress

Botpress

botpress.com

Створюйте чат-боти ChatGPT напрочуд швидко 🚀. Перший конструктор чат-ботів нового покоління на базі OpenAI. Створюйте ботів, подібних до ChatGPT, для свого проекту чи бізнесу, щоб виконувати завдання. 🎯

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode — це платформа даних для спільної роботи, яка поєднує SQL, R, Python і візуальну аналітику в одному місці. Підключайтеся, аналізуйте та діліться швидше.

Lightning AI

Lightning AI

lightning.ai

PyTorch, Lightning fast – платформа для команд, які створюють ШІ без головного болю.

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph є найбільш наочним інструментом звітності для маркетингової аналітики та звітів у соціальних мережах. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз! CC не потрібна.

Relevance AI

Relevance AI

relevanceai.com

Створіть і розгорніть автоматизацію на основі ШІ. Виведіть GPT на новий рівень і автоматизуйте більше внутрішніх робочих процесів за допомогою мереж і агентів. Повністю кероване розгортання, низький код і зручний для розробників.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

Панелі інструментів SEO, PPC, соціальних мереж, електронної пошти, огляду та відстеження дзвінків

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистичні дані та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox — це робочий простір без коду, який відкриває потужність WhatsApp для масштабування вашого бізнесу за допомогою Shared Inbox, WhatsApp Chatbot без коду, WhatsApp Broadcasts тощо

Engati

Engati

engati.com

Engati — це найкращий безкоштовний чат-бот зі штучним інтелектом без використання коду та платформа для чату в прямому ефірі для створення чат-ботів зі штучним інтелектом і участі в розмовах у режимі реального часу в WhatsApp, веб-сайті, месенджері тощо.

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Спільна платформа для створення агентів ШІ. Команди використовують Voiceflow для розробки, тестування та запуску чату чи голосових агентів ШІ — разом, швидше та в масштабі.

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

За допомогою Cluvio ви можете виконувати SQL-запити до вашої бази даних і візуалізувати результати у вигляді красивих інтерактивних інформаційних панелей, якими можна легко поділитися з вашою командою. Cluvio підтримує всі основні бази даних SQL, такі як Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, ...

Qualified

Qualified

qualified.com

Кваліфікований допомагає компаніям швидше створювати конвеєри. Доторкніться до свого найбільшого активу – вашого веб-сайту – щоб визначити своїх найцінніших відвідувачів, миттєво починати розмови про продажі, планувати зустрічі, конвертувати вихідний і платний трафік і виявляти сигнали наміру купува...

InsightBase

InsightBase

insightbase.ai

Спілкуйтеся зі своєю базою даних за допомогою ШІ. Ставте запитання природною мовою та отримуйте відповіді за лічені секунди. Більше жодних SQL-запитів, жодної науки про дані.

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Chatfuel — це провідна платформа ботів для створення чат-ботів штучного інтелекту для Facebook. Дізнайтеся, як швидко та легко створити бота Facebook Messenger – кодування не потрібне.

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Легко створюйте інформаційні панелі для спільного використання, які роблять ключові бізнес-дані, показники та KPI зрозумілими та легкими для розуміння.

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