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З нинішнім дефіцитом аналітиків у розмірі 200 мільярдів доларів, важко зайняти ці посади. Clickvoyant — це Canva маркетингової аналітики. Це дозволяє будь-кому створити статистично значущу аналітичну презентацію, просто підключивши свої необроблені маркетингові дані. З Clickvoyant будь-хто може стати дослідником даних

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Вебсайт: clickvoyant.com

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