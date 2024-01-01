Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «uplifter» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Create bullet-proof UTM links to track all your marketing campaigns. Deliver trustworthy data into Google Analytics and Adobe Analytics. Turn that data into actionable insight. Uplifter takes the hard work out of analytics and help marketers take actions… faster. Uplifter was developed by Mezzo Labs, the UK’s largest independent digital analytics consultancy.

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Вебсайт: uplifter.ai

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