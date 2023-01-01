Hexomatic — це платформа автоматизації роботи без кодування, яка дає змогу використовувати Інтернет як власне джерело даних, використовувати найскладніші сервіси штучного інтелекту та краудсорсингову команду помічників для автоматизації та делегування трудомістких завдань.

Вебсайт: hexomatic.com

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